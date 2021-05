Erleben Sie am Sonntag, 30. Mai im GC Gut Altentann in Henndorf bei einem kostenlosen, zweistündigen Training die Faszination des Golfsports. Also einfach einmal reinschnuppern und unverbindlich den Schläger schwingen!

Tauchen Sie ein die Faszination des Golfsports! Genießen Sie zwei Stunden mit einem Golflehrer im GC Gut Altentann in Henndorf und überzeugen Sie sich davon, dass Golf wesentlich mehr Spaß macht, als Sie sich vorstellen können. Freuen Sie sich auf Ihre ersten Golfschläge - die Golfprofessionals oder ausgebildeten Übungsleiter stehen Ihnen mit Tipps und Tricks zur Seite.

Wir empfehlen diese Golf-Erlebniskurse wirklich jedem, denn erst danach kann man sich ein erstes kleines Urteil über den Golfsport bilden. Entdecken Sie eine der vielseitigsten und abwechslungsreichsten Sportarten. Es ist eine perfekte Kombination aus Spielvergnügen, Natur, Erholung, Technik sowie physischer und mentaler Herausforderung. Golf ist altersunabhängig - die Kleinsten greifen genauso gerne zu den Schlägern wie die Großen und nicht selten zieht Golf ganze Familien in seinen Bann, die dann am Wochenende oder im Urlaub gemeinsam ihre Runden spielen. Golf hält körperlich fit, fördert das Konzentrationsvermögen und kann auch ein toller Wettkampfsport sein… Termine am Sonntag, 30. Mai 2021:

- 9 bis 11 Uhr

- 11 bis 13 Uhr

- 13 bis 15 Uhr

- 15 bis 17 Uhr SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten einen kostenlosen Schnupperkurs am 30. Mai im Golfclub Gut Altentann - bei Vorlage ihrer SN-Card. Anmeldungen unter:

Tel.: +43 6214 / 602 60

E-Mail: office@gutaltentann.com Kontakt & Infos:

Golfclub Gut Altentann

Hof 54

5302 Henndorf

www.gutaltentann.com

