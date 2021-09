BIO AUSTRIA Salzburg tourt wieder durch die Bezirke und verteilt kostenloses Bio-Eis für SN-Card-Inhaber.

An gleich sieben Bio-Märkten in den nächsten drei Wochen kommt BIO AUSTRIA Salzburg, der Verband der Salzburger Bio-Bäuerinnen und Bauern, vorbei und informiert über die vielen Vorteile des Biolandbaus. Dank Bio-Infozelt, Bio-Minimuseum und keinem Rahmenprogramm ist der jeweilige Biomarkt sicherlich einen Besuch wert. Außerdem gibt es für SN-Card-Inhaber eine kleine Köstlichkeit kostenlos am Stand der BIO AUSTRIA*. Kommen Sie zum Biomarkt in Ihrer Region.

Datum Uhrzeit Markt Freitag, 24.09.2021 8 bis 12 Uhr Bauernmarkt Tamsweg, Marktplatz Samstag, 25.09.2021 8 bis 11 Uhr Biobauernmarkt Seekirchen, Rupertusplatz Freitag, 01.10.2021 14 bis 17 Uhr Biomarkt Hallein, Kornsteinplatz Samstag, 02.10.2021 8 bis 12 Uhr Weltladen Saalfelden, Lofererstraße Donnerstag, 07.10.2021 14 bis 18 Uhr Biomarkt Bergheimer Eiswerk, Dorfstraße 28 Freitag, 08.10.2021 8 bis 12 Uhr Bauernmarkt Radstadt, Stadtplatz Samstag, 09.10.2021 8 bis 12.30 Uhr Grünmarkt Stadt Salzburg, Max-Reinhard-Platz

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten am Stand der BIO AUSTRIA ein kostenloses Eis der Salzburger Bio-Eismanufaktur Eiswerk. Der Vorteil ist nur bei Vorlage der SN-Card am jeweiligen Standtermin gültig.

*Nur solange der Vorrat reicht. Bei extremen Schlechtwetter wird BIO AUSTRIA nicht vor ORT sein.

Infos & Kontakt:

BIO AUSTRIA Salzburg

Schwarzstraße 19

5020 Salzburg

Weitere Infos finden Sie hier.

