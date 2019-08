Unbeschwerte Kirtagsfreude, ausgelassene Stimmung und fröhliche Atmosphäre: Am Samstag und Sonntag, 5./6. Oktober, gibt es im Salzburger Freilichtmuseum in Großgmain wieder den traditionellen Museums-Kirtag.

Abseits von Alltagshektik, Autoverkehr und Hightech-Angeboten bietet das wunderschöne Ambiente des Freilichtmuseums mit Ringelspiel, Schiffschaukeln, Ufo Jet, Kinderkarussell sowie Wurf- und Schießbuden einen wunderbaren Rahmen für gute Laune.

An beiden Tagen finden wieder zahlreiche Handwerksvorführungen statt, und die Museumsbahn ist ganztägig mit zwei Zuggarnituren im Einsatz.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten am Sa., 5. Oktober, und So., 6. Oktober, einen freien Eintritt ins Salzburger Freilichtmuseum in Großgmain (regulärer Eintrittspreis: 11 Euro)! Gültig für 1 Person pro SN-Card!

Museums-Kirtag

Samstag/Sonntag, 5./6. Oktober

10 bis 17 Uhr (Museum öffnet um 9 Uhr)

Infos: +43 662/850011-15 bzw. unter WWW.FREILICHTMUSEUM.COM



Über die SN-Card

SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten.

Quelle: SN