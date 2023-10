maschek und FRANUI. What Else?

Ihr Vater steckt in finanziellen Schwierigkeiten und Fräulein Else im Dilemma: Will sie ihm helfen, so muss sie vor dem Kunsthändler Dorsday blankziehen, denn nicht weniger als das verlangt dieser für seine finanzielle Unterstützung. Das aber käme der Selbstprostitution gleich - und Else ist ja eigentlich eine emanzipierte Frau, die sich nach Autonomie und selbstbestimmter Weiblichkeit sehnt!

BILD: SN/ALEXI PELEKANOS Die Musiker von FRANUI.

Der legendäre Filmemacher Paul Czinner schuf 1929 einen Stummfilmklassiker nach Arthur Schnitzlers Novelle "Fräulein Else". Dieser erfährt durch die für ihre Klangbatterie bekannte Osttiroler Musicbanda FRANUI und dem spitzzüngigen Kabarett-Duo maschek, dass den Protagonisten des Films ihre Stimmen verleihen wird, ein Remake, das kein Auge trocken lassen wird. Während sich viele der Erzählungen auf den Originalstoff beziehen, sind zahlreiche Nebengeschichten frei erfunden. Dazu spielt eine Musik, die sich am liebsten im Dazwischen aufhält: Sie basiert einerseits auf Motiven, die bereits dem Autor Schnitzler bekannt gewesen sein dürften, andererseits können diese musikalischen Zellen in der FRANUI'schen Lesart blitzschnell die Seiten und die Zeiten wechseln. Eine würdige Vorstellung, anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Musicbanda! SN-Card-Vorteil:

www.kulturvereinigung.com