Drei Kompositionen, in denen das wohl berühmteste Liebespaar der Geschichte im Zentrum steht, bestimmen das Programm des ersten Abonnementkonzerts, mit dem die Bad Reichenhaller Philharmoniker ins neue Konzertjahr starten. Shakespeares "Romeo und Julia" (Jesper Tydén und Elisabeth Sikora) rührt und begeistert bis heute Theaterzuschauer weltweit.

Das Stück inspirierte im Laufe der Jahrhunderte immer wieder auch Komponisten zu zeitlosen Melodien. Neben Piotr Iljitsch Tschaikowskis berühmter Konzertouvertüre und der eindringlichen Ballettsuite aus der Feder von Sergei Prokofjew darf hier freilich auch der musikalische Grenzgänger Leonard Bernstein nicht fehlen. Er schuf mit seiner "West Side Story" einen echten Broadway-Klassiker, der die tragische Liebesgeschichte mit Jazz-Anklängen und feurigen lateinamerikanischen Rhythmen in die Neuzeit übersetzte. Die musikalische Leitung liegt in den Händen von Christian Simonis, der in dieser Saison ebenso wie sein Orchester noch mehrfach Gelegenheit bekommt, seine Vielseitigkeit unter Beweis zu stellen. Spannt sich der musikalische Bogen der restlichen Philharmonischen Konzerte, die am 5. April 2019 in ihre nächste Runde gehen, doch von der Wiener Klassik bis hin zu Meisterwerken aus Skandinavien und Lateinamerika.

