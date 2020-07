Auf idyllischen Wanderwegen durch 600 Jahre ländlicher Baugeschichte - gratis mit der SN-Card

Sieben lange Kilometer umfasst das Wegenetz im Freilichtmuseum. Da gibt es bequeme Gehwege, einsame Waldpfade, idyllische Blumenwiesenwege und einen romantischen Almsteig. Das Areal am Fuß des Untersbergs ist längst zu einem umfassenden Kulturwerk für alle Sinne geworden. Ein einziger Tag reicht bei weitem nicht aus, um das gesamte Museumsgelände mit seinen über hundert Originalbauten zu erkunden.

Wandern von Haus zu Haus

Zum Beispiel gibt es viele Wege mit noch mehr Stationen, um in den musealen Lungau zu gelangen: über den Tennengauer Sillweiher; über die Pinzgauer Almen; über die Flachgauer und Pongauer Höfelandschaft. Vom Pongau führen gleich mehrere Wege in den Lungau. Dort steht nicht nur das älteste Wohnhaus des Museums aus dem Jahr 1482, dort kann man auch die aktualisierten und runderneuerten Ausstellungen über historische Mausefallen und die "Landschaft Lungau" besichtigen. Den anschließenden Weg zum gemütlichen Gastgarten findet man in der Regel ganz von selbst.

SN-Card-Vorteil:

Genießen Sie am Sonntag, 9. August, einen Gratistag im Salzburger Freilichtmuseum. Bei Vorlage der SN-Card erhalten 1 Erwachsener und 2 Kinder (bis 18 Jahre) einen freien Eintritt.

Infos:

Geöffnet von 9 bis 18 Uhr. Mehr Infos: +43 662 / 850011 0 oder unter WWW.FREILICHTMUSEUM.COM

Quelle: SN