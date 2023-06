"Greta" von Azelia Opak

Greta Thunberg löste eine weltweite Bewegung aus - Azelia Opak zeigt, wie vielfältig und anspruchsvoll der Kampf für die eigene Überzeugung sein kann.

Zum Stück:

Ein Mädchen aus Schweden hält es nicht mehr aus: Die Faktenlage zum Weltklima ist eindeutig und bedrohlich, doch scheint niemand die Gefahr wirklich ernst zu nehmen. Anstatt in Depression zu verfallen, entscheidet sich die Teenagerin, einen Schulstreik zu beginnen, schon bald schart sie andere Schüler:innen um sich. Der Aktivismus macht sie weltberühmt, doch selbst wenn sie die Gelegenheit bekommt, mit den Mächtigen und den Meinungsmacher:innen zu sprechen, muss sie erkennen, wie schwer es ist, die angeblich Erwachsenen auf den Ernst der Lage aufmerksam zu machen. Inspiriert von wahren Elementen aus dem Leben von Greta Thunberg geht Azelia Opak der Aktivistin in ihren Auseinandersetzungen nach, im Kreis der Familie sowie in der großen Welt. Wie weit sind wir selber bereit, unsere Komfortzone zu verlassen? Sind wir imstande, unsere Lebensordnung infrage zu stellen, um unsere Zukunft zu sichern? Gibt es Kompromisse, die nicht faul sind? Was bringt uns weiter: Panik oder Hoffnung? Und welche Rolle kann in einer ökologischen Krise die Kunst spielen?

Premiere: Mo 17. Mai 2023, Saal

Spieltermine: bis 28. Juni 2023

Mehr Infos & Programm

