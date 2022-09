Für seinen Erzählstil, seine Flüche und krachende Pointen lieben ihn seine Fans. Nach zahlreichen ausverkauften Gastspielen seines Programms "Deppenmagnet" bringt Günter Grünwald nun am 6. Oktober (Hallein) und 28. Oktober (Zell am See) sein Programm "Definitiv vielleicht" auf die Bühnen.

SN/r. dorn Erleben Sie den deutscher Komiker und Kabarettisten 2 x live im Oktober auf den Bühnen.

"Als ich vor einigen, ganz wenigen Jahren, die Einladungen zu den Feierlichkeiten anlässlich meines 60. Geburtstages verschickte, um zu ermitteln, ob ich nach Auswertung der Rückmeldungen für das Fest die Saturnarena in Ingolstadt anmieten muss, oder ob das Nebenzimmer vom Schutterwirt reicht, bekam ich von einem Herrn, der bis zum Tag seiner Rückmeldung mein Freund war, folgende Antwort: "Mensch Günter, vielen Dank für die Einladung, ich komme definitiv vielleicht." Da dachte ich, sollte Gott der Herr mir noch ein paar Jahre im Diesseits genehmigen und ich infolgedessen dazu in der Lage sein, noch ein weiteres Kabarettprogramm aus dem morastigen Erdboden zu stampfen, dann wird definitiv vielleicht das Programm "Definitiv vielleicht" heißen. Nun, der Herr hatte entweder ein Einsehen, oder anderweitig zu tun, weshalb ich nun mit dem Programm "Definitiv vielleicht" für die nächsten Jahre auf Welttournee bin. Ich denke, der Titel drückt den momentanen Zeitgeist des "sowohl als auch", des "sich alle Optionen offen halten", des "Warum soll ich einen Arzttermin absagen, die merken ja wenn ich nicht komme" auf das Vortrefflichste aus. Deswegen haue ich mir selbst mit der Pranke auf die Schulter und sage: "Grünwald, gut gemacht, wieder mal den besten aller möglichen Titel gefunden."

Es heißt zwar Eigenlob stinkt, aber das tut ein Pups ja auch und trotzdem ist er manchmal notwendig. Herzlichst ihr Günter Grünwald

(nach Diktat definitiv vielleicht nach Hause gegangen) Termin: Günter Grünwald - Definitiv vielleicht Donnerstag, 6. Oktober 2022

20 Uhr

Salzberghalle Hallein

Zatloukalstraße 1, 5400 Hallein

20 Uhr Salzberghalle Hallein Zatloukalstraße 1, 5400 Hallein Freitag, 28. Oktober 2022

20 Uhr

Ferry Porsche Congress Zell am See

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die Tickets im Vorverkauf - erhältlich bei allen oeticket-Verkaufsstellen, Raiffeisenbanken und online hier für den 6. Oktober bzw. online hier für den 28. Oktober. Mehr Infos: https://www.fg-eventproductions.com Über die SN-Card SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten.