Händels "Alexanderfest" in Salzburg

Am Samstag, 24. November, kommen Liebhaber der klassischen Musik in der Stiftung Mozarteum wieder voll auf ihre Kosten - im Mittelpunkt steht Georg Friedrich Händel.

Seit dem Jahr 1683 wurde von der Londoner Musical Society das Cäcilienfest am 22. November mit einem jeweils neu komponierten Werk gefeiert, das die "Macht der Musik" zum Thema hatte.

Das "Alexanderfest" oder "die Macht der Musik" ist Händels erster Beitrag zu diesem Londoner Konzertereignis. Der britische Dirigent Howard Arman zählt zu den vielseitigsten musikalischen Persönlichkeiten. So profilierte er sich in allen Epochen, Genres und Darbietungsformen von klassischer Musik in Konzert und Oper bis hin zu Jazzprogrammen und breitenwirksamen, selbst moderierten Mitsingkonzerten. Er ist einer der führenden Spezialisten für Alte Musik im Allgemeinen und die Aufführung von Händels Oratorien im Besonderen.

Taryn Knerr, Sopran

Virgil Hartinger, Tenor

Alexander Voronov, Bass

Collegium Vocale der Salzburger Bachgesellschaft

Barockorchester der Universität Mozarteum

(auf Originalinstrumenten)

Leitung: Howard Arman

Termin: Samstag, 24. November 19.30 Uhr, Großer Saal der Stiftung Mozarteum

Preise:

Karten von 25 Euro bis 48 Euro

(Studenten bezahlen 13 Euro)

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten einen 1+1-gratis-Vorteil (das zweite bzw. das günstigere Ticket ist gratis/gültig bei Vorlage der SN-Card auf die ersten 50 Karten). Solange der Vorrat reicht!

Infos und Karten:

Salzburger Bachgesellschaft

Kaigasse 36/I, 5020 Salzburg

Tel.: +43 662 / 435371

www.salzburger-bachgesellschaft.at

Salzburg Ticket Service

Mozartplatz 5, 5020 Salzburg

Tel.: +43 662 / 840 310

www.salzburgticket.com

Über die SN-Card SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten.

Quelle: SN