Hans Söllner jault & flüstert, schreit & schimpft, spricht & erzählt, lacht & grinst, macht einen traurig oder fröhlich, treibt einen voran & hält einen fest! Erleben Sie den deutschen Liedermachen live am 29. und 30. November in Zell am See bzw. in Hallein und sichern Sie sich 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf!

Das System von unten aufrollen, das ist Söllners "Sissdem": Einem kontrollsüchtigen Staat hält er den Spiegel vor, zeigt dessen Unmenschlichkeit und entlarvt seine Tricks und Lügen. Er lässt nicht locker, gibt nicht nach. Ruft zum Ungehorsam und Misstrauen gegenüber dem Machtwahn dieses Staates auf - appelliert an den Mut und den Humor der Menschen. Er schafft es in charmanter und absolut eigenwilliger Manier, die Menschen in ihren Herzen zu berühren und sie spüren zu lassen, dass er Respekt vor dem Leben und seiner Vielfalt hat. Das macht seine Konzerte zu beeindruckenden Ereignissen, keines gleicht dem anderen. Junge wie Alte kommen, machen die Konzerte voll. Beiden ruft er ehrlich zu: "Und i bin saufroh dass eich alle gibt." Hans Söllner - Solo: Dienstag, 29. November 2022, Ferry Porsche Congress Center, 20 Uhr

Mittwoch, 30. November 2022, Salzberghalle Hallein, 20 Uhr

SN-Card-Vorteil:

Sie erhalten mit Ihrer SN-Card 20% Rabatt auf die Konzertkarten für beide Termine. Tickets bei allen oeticket-Vorverkaufsstellen und online hier für den 29. November (Zell am See) bzw. für den 30. November (Hallein) Mehr Infos: www.fg-eventproductions.com