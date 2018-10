Der bayerische Liedermacher - bekannt durch seine bissigen Lieder - gastiert am Mittwoch, 10. Oktober, um 20 Uhr in der Wallerseehalle in Henndorf.

Kurzinhalt:

Einem kontrollsüchtigen Staat hält er den Spiegel vor, zeigt dessen Unmenschlichkeit und entlarvt seine Tricks und Lügen. Er lässt nicht locker, gibt nicht nach. Ruft zum Ungehorsam und Misstrauen gegenüber dem Machtwahn dieses Staates auf - appelliert an den Mut und den Humor der Menschen und zeigt Möglichkeiten auf, die Strategien der anderen Seite durcheinanderzubringen. Hans Söllner - Solo

Mittwoch, 10.10.2018, 20.00 Uhr

Wallerseehalle

Fenning 104, 5302 Henndorf am Wallersee SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf. Tickets bei allen oeticket-Verkaufsstellen, Raiffeisenbanken, im SN-Foyer und online hier. Mehr Infos: www.soellner-hans.de Über die SN-Card SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten. Quelle: SN