Herbstgenüsse im Freilichtmuseum

Herbstzeit ist Erntezeit - gebratenen Maroni, frisch gebackenen Krapfen und gedämpften Erdäpfeln … dies und noch viele andere regionale Köstlichkeiten können Sie am 14. Oktober beim kulinarischen Herbstmarkt im Freilichtmuseum Salzburg genießen!

Unter dem Motto "Herbstgenüsse - Erdäpfel, Kraut, Maroni und Co." findet am Sonntag, 14. Oktober, im Salzburger Freilichtmuseum in Großgmain ein kulinarischer Herbstmarkt statt.

Im Mittelpunkt stehen genussreiche landwirtschaftliche Produkte. Es werden Gemüse und Schafmilchprodukte angeboten, Schnäpse und Säfte probiert, es gibt Erdäpfel aus dem Kartoffeldämpfer, frische Chips sowie Fleischprodukte, Wild und Käse von regionalen Erzeugern. Außerdem frisch hergestellt: Krapfen, Mäus" und Apfelradel, und selbstverständlich auch Maroni. Zahlreiche Handwerksvorführungen runden das Angebot ab.

Sonntag, 14. Oktober 2018, 10 - 16 Uhr

Kulinarischer Herbstmarkt im Salzburger Freilichtmuseum

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten am Sonntag, 14. Oktober 2018, einen freien Eintritt ins Salzburger Freilichtmuseum in Großgmain (regulärer Eintrittspreis 11 Euro).

Gültig für 1 Person pro SN-Card. Geöffnet von 9 bis 18 Uhr.

Infos:

Salzburger Freilichtmuseum

Hasenweg 1

5084 Großgmain

Tel.: +43 662 / 850011 0

www.freilichtmuseum.com

Quelle: SN