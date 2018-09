Das erste Hip Hop Theaterfestival Österreichs feiert am 21. und 22. September sein zehnjähriges Jubiläum in der SZENE Salzburg (Vorstellungen von 19.30 bis zirka 21 Uhr).

"Hip Hop goes Theatre" ist dabei mehr als ein Event oder ein Theaterabend, es repräsentiert die kreative Kraft einer jungen urbanen Kultur, fördert ihre österreichischen Vertreter und stellt internationale Top-Acts aus der Sparte Hip Hop Tanztheater vor.

Das Programm der zehn Jahre Edition setzt am 21. und 22. September wieder auf weltweit erfolgreiche, urbane Tanzkünstler und bringt deren Theaterproduktionen auf die Bühne. Das Streetdancecenter Salzburg (Österreich), Fusion Lockers (Österreich/Italien), Tentacle Tribe (Kanada), BBoy Legende "Storm" (Deutschland) und die Salzburger Tanzcompany Nobulus präsentieren dieses Jahr Stücke, die das Publikum mit ihrer Körperbeherrschung und ihren Ideen begeistern werden.

Das Highlight wird mit Sicherheit die Wiederaufnahme der weltweit erfolgreichen Produktion "Out of the Shadow" der Company Nobulus, die seit 2007 in Salzburg unter der Leitung von Choreograph Alexander Wengler aktiv ist und international erfolgreiches Tanztheater entwickelt. Das in Montreal ansässige Tanzduo Tentacle Tribe beschäftigt sich in ihren Choreografien mit einer Vielzahl von Bewegungsphilosophien und konzeptualisiert Hip-Hop-Werke mit einem zeitgenössischen Ansatz.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt für "Hip Hop goes Theatre" in der SZENE Salzburg (limitiertes Kontingent, gültig für die ersten 50 Karten). Solange der Vorrat reicht.

Tickets:

Reisebüro Vorderegger Salzburg (Franz-Josef-Straße 9), telefonisch unter +43 662 / 876544 (Montag - Freitag: 9 bis 18 Uhr und Samstag: 9 bis 12 Uhr).

Infos & Programm:

www.hhgt.at



Quelle: SN