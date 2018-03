Horváths "Niemand" im Schauspielhaus Salzburg

Das verschollene Theaterstück ist nun endlich auch in Salzburg zu sehen. Als drittes österreichisches Theater zeigt das Schauspielhaus Salzburg den phantastisch-surrealen Text.

Erst im Jahr 2015 wurde das Frühwerk Horváths wieder entdeckt und veröffentlicht; nun zeigt das Schauspielhaus Salzburg das lange verschollene Theaterstück. Der Text aus dem Jahr 1924 gehört zu Horváths frühen Texten, bereits damals bearbeitete er seine späteren Hauptthemen, doch hier unterfüttert mit einer surrealen und fantastischen Ebene. Horváth zeichnet mit seinem seltsamen Reigen den unabänderlichen Lauf der Welt. Schnell wird klar, dass niemand unersetzlich ist. Nicht nur Dirnen, Kellnerinnen und Ganoven werden mit einem Wimpernschlag ausgetauscht, auch im bürgerlichen Leben übernimmt im Nu einer die Rolle des anderen. So nimmt das Leben auch seinen Lauf im Zinshaus des Fürchtegott Lehmann.

Auf die Bühne gebracht wird "Niemand" von dem Salzburger Regisseur Rudolf Frey, der seine Ausbildung am Burgtheater genoss und international erfolgreich unter anderem an der Welsh National Opera in Cardiff, den Vereinigten Bühnen Bozen, der Staatsoper Stuttgart und dem Staatstheater am Gärtnerplatz München inszenierte. Eine langjährige Zusammenarbeit verbindet ihn mit dem Schauspielhaus Salzburg, hier setzte er in seinen Arbeiten sehr erfolgreich einen Schwerpunkt auf österreichische Literatur. Für seine Inszenierung von "Geschichten aus dem Wiener Wald" am Schauspielhaus wurde er mit dem renommierten Kurt-Hübner-Regiepreis ausgezeichnet.

(SN)