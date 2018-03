Iberacademy Orchestra in der Stiftung Mozarteum

20% Ermäßigung im Vorverkauf

Südamerikanische Lebensfreude zaubert das Sonderkonzert mit dem Iberacademy Orchestra am Dienstag, den 20. März um 19.30 Uhr in den Großen Saal der Stiftung Mozarteum. Dieses Orchester aus Kolumbien ist eine Initiative der Hilti Foundation, die begabte Musiker - oft aus sozial benachteiligten Verhältnissen - aus verschiedenen lateinamerikanischen Ländern unterstützt. Seit 2017 ist die Stiftung Mozarteum ein Partner dieses Projekts und hat unter anderem bereits den Austausch von Studierenden und Lehrenden in Kooperation mit der Universität Mozarteum und der Internationalen Sommerakademie ermöglicht. Nun begibt sich das junge, spielfreudige Iberacademy Orchestra erstmals auf eine Tournee durch Europa und präsentiert in Salzburg gemeinsam mit der äpyptischen Sopranistin Fatma Said und unter der Leitung von Roberto González-Monjas Werke von Mozart und Beethoven.

