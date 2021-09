„In 80 Tagen um die Welt“ mit dem Ensemble des Schauspielhaus Salzburg

Jules Vernes Klassiker wird im Schauspielhaus Salzburg ab 4. Oktober 2021 in einer Fassung für Jugendliche gezeigt, die auch bei Erwachsenen Fernweh weckt.

Als Phileas Fogg behauptet, es wäre möglich, in nur 80 Tagen die gesamte Welt zu umrunden, halten ihn seine Freunde zunächst für verrückt. Das kann Mr. Fogg natürlich nicht auf sich sitzen lassen und beginnt zusammen mit seinem Diener Passepartout ein wildes Rennen gegen die Zeit. Auf ihrer Reise stürzen sie nicht nur mit dem Heißluftballon ab, sie retten auch die wunderschöne Prinzessin Aouda und überstehen einen spektakulären Zugüberfall. Ab Oktober darf das junge Publikum mitfiebern, ob die beiden es schaffen, rechtzeitig wieder in London zu sein.

Ein weiterer Abend für Jung und Alt ist Paul Shiptons "Die Wanze": Der Ein-Personen-Krimi hat alles, was eine gute Detektivgeschichte braucht: Humor, Coolness und jede Menge Spannung. Außerdem im Oktober am Programm: Die Erfolgskomödie "Das Haus" und das Kult-Musical "The Black Rider" von W. Burroughs, Tom Waits und Robert Wilson - ein unvergesslicher Theaterabend mit Live-Musik. Im Foyer setzt sich Duncan Macmillans Erfolgsstück "All das Schöne" auf unkonventionelle und lebensbejahende Weise mit dem Tabuthema Depressionen auseinander. Mit sympathischem Einsatz lädt Schauspielerin Magdalena Oettl ihr Publikum ein, Teil des Theaterabends zu werden.

Nutzen Sie im Oktober noch die Chance: Ein Spielzeit-Abo verspricht nicht nur einen erheblichen Preisvorteil, sondern auch weitere Vorzüge, wie z.B. kostenfreie Programmhefte und Stückeinführungen. Genauere Informationen finden Sie unter www.schauspielhaus-salzburg.at

