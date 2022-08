Der Fotograf und Abenteurer Wolfgang Kunstmann führt Sie am Freitag, 19. August in seiner neuen Livefilm- und -fotoshow, untermalt mit landestypischer Musik, zu Naturwundern, atemberaubenden Landschaften, einer ungeahnten Flora und Fauna und zu Menschen, die Großteils noch an Elfen, Trolle und verborgene Menschen glauben.

Nicht weit vom nördlichen Polarkreis entfernt liegt die letzte große Wildnis Europas, eine Insel aus Feuer und Eis und von ungezähmter Schönheit - Island. Die größte Vulkaninsel der Welt besitzt eine gewaltige Natur: Gletscher und Geysire, Vulkane und Wüsten, Wasserfälle und Polarlichter. Insgesamt fünf Mal zu verschiedenen Jahreszeiten waren die Kunstmanns in Island unterwegs. Mehr Infos: www.seebuehneseeham.at Termin: Freitag, 19. August 2022, Beginn: 20.30 Uhr / Einlass: 19.30 Uhr Ort: Seebühne Seeham (bei Schlechtwetter: im Festsaal der Volksschule Seeham) SN-Card-Vorteil:

Sie erhalten einen 1+1-gratis-Vorteil für die Multimediashow "Island" von Wolfgang Kunstmann (gültig auf die ersten 10 x 2 Tickets). Ticketreservierungen per Mail an: karin.lassacher@sn.at (solange der Vorrat reicht).