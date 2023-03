Weltstar Janine Jansen und die CAMERATA Salzburg

Am 22. April 2023 wird Janine Jansen gemeinsam mit der CAMERATA Salzburg vor das Salzburger Publikum in der Großen Universitätsaula im Festspielbezirk treten und gemeinsam gehen sie gewissermaßen an die Mozart-Quelle.

BILD: SN/LUKAS BECK Janine Jansen BILD: SN/PIA CLODI Camerata Salzburg BILD: SN/ERIKA MAYER Camerata_Ahss

Janine Jansen, eine der größten Geigerinnen unserer Zeit, hat bereits mit allen renommierten Orchestern weltweit musiziert. Zur CAMERATA hat sie eine ganz besondere Nähe entwickelt. Für die Geigerin und die CAMERATA war das erste Zusammentreffen 2018 Liebe auf den ersten Blick. Am 22. April wird Janine Jansen gemeinsam mit der CAMERATA Salzburg vor das Salzburger Publikum treten und gemeinsam gehen sie gewissermaßen an die Mozart-Quelle. Die Große Universitätsaula bietet dafür den perfekten Rahmen: Schon Mozart selbst hat dort seine Violinkonzerte vor dem Salzburger Publikum zum Klingen gebracht.

Neben Mozarts Violinkonzert Nr. 5 wird Janine Jansen gemeinsam mit Gregory Ahss, der vom Konzertmeister- und Solistenpult aus die CAMERATA leitet, auch Mozarts selten gespielten Concertone für zwei Violinen zu Aufführung bringen.

Wandeln Sie mit der CAMERATA und Janine Jansen auf Mozarts Spuren! Samstag, 22. April 2023

19.30 Uhr

Große Universitätsaula im Festspielbezirk Janine Jansen, Violine

Gregory Ahss, Violine und Musikalische Leitung

CAMERATA Salzburg SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten einen 1+1-gratis-Vorteil auf die Karten (das zweite bzw. günstigere Ticket ist gratis, gültig auf die ersten 10 Karten bei Vorlage der SN-Card). Solange der Vorrat reicht. Kartenverkauf:

Kartenbüro der Stiftung Mozarteum im Mozart-Wohnhaus (Theatergasse 2)

Telefon: +43 662 / 873154 Mehr Infos: www.camerata.at