Jubiläumsgala "Meine Stille Nacht" am 9. Dezember in der Felsenreitschule

Wir bringen Hollywood nach Salzburg! Komponist John Debney feiert mit uns seine Karriere und das fünfjährige Bestehen des Musicals "Meine Stille Nacht", das in Salzburg seine Uraufführung feierte.

Mit der Musical- und Filmmusikgala bringen wir sowohl die schönsten Melodien aus dem Musical, als auch Kompositionen aus dem Lebenswerk Debneys auf die Bühne, dessen Repertoire von der Musik für Disneys "Dschungelbuch", den Weihnachtsfilm "Elf", Mel Gibson's "The Passion of Christ" bis zu "Ironman" reicht. Er komponierte genreübergreifend für Komödien ("Bruce Allmächtig", 2003), Sci-Fi Actionfilme ("Predators", 2010), Horrorfilme ("Dream House", 2011) und Liebesfilme ("Valentinstag", 2010). Weiters zählen zu seinem OEuvre Filmmusiken wie die zu "Plötzlich Prinzessin" (2001), "Freundschaft Plus" (2011), "Ein Königreich für ein Lama" (2000), und "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" (1997).

Dankbar für diese Gelegenheit

Der Komponist freut sich auf diesen Abend der Extraklasse: "Ich hoffe, dass das Publikum einige der Höhepunkte meiner langen Karriere genießen und sich auch in unsere unglaubliche gemeinsame Erfahrung mit dem Musical zurückversetzt fühlen wird. Wenn ich an das Musical denke, erinnere ich mich an den tosenden Beifall des Publikums. Ich erinnere mich daran, wie wir mit dem Intendanten Carl Philip von Maldeghem und Regisseur Andreas Gergen auf der Bühne standen, wir waren alle in Tränen aufgelöst, als wir nach vorne gingen, um uns zu verbeugen. Ich erinnere mich daran, wie ich unsere unglaubliche Besetzung sah und wie dankbar ich für die Gelegenheit war, die Musik zu komponieren und mit dieser fantastischen Besetzung und Crew zu arbeiten."

Zwischen Tradition und Innovation

Im Mittelpunkt des Musicals, das das 200-jährige Bestehen des Liedes "Stille Nacht" zelebrierte, steht die Auseinandersetzung zwischen Tradition und Innovation, die in Salzburg wie in vielen anderen Städten spürbar ist. Ein weiteres Spannungsfeld bildet die Gegenüberstellung von Andacht und Konsum, Besinnlichkeit und Kommerz. Die größte Herausforderung für den Komponisten bildete das Genre Musical selbst: "Ich hatte zuvor noch nie ein Musical geschrieben, daher war "Meine Stille Nacht" für mich sowohl ein großes Vergnügen als auch eine unglaubliche Herausforderung. Mein Ziel war es, sehr melodische und eingängige Lieder zu schreiben. Ich hatte dabei wundervolle Unterstützung von meinen Co-Songwritern Siedah Garrett und Zachary und Weiner." Einige der 26 Songs und Musikstücke werden im ersten Teil des Gala-Abends zu hören sein.

Der zweite Teil des Abends widmet sich der Filmmusik des Komponisten. Ein besonderes Highlight bildet die Uraufführung seiner Orchestersuite aus Kevin Costners neuem Film "Horizon". Wilfried Haslauer lässt das Jubiläumsjahr Revue passieren und Carl Philip von Maldeghem und Andreas Gergen führen durch den Abend. Mit dabei ist auch das Allstars Ensemble aus "Meine Stille Nacht", das den deutschen Musical Theaterpreis für das beste Jugendensemble gewonnen hat.

"Mein persönliches Highlight wird, wieder mit der Stadt, die wir lieben, und den Menschen, die wir jetzt Familie nennen, zusammen zu sein. Ich assoziiere mit Salzburg pure Freude und künstlerische Spitzenleistungen!" (John Debney)

SN-Card-Vorteile:

Sie erhalten 20% Rabatt auf die Tickets im Vorverkauf und im Onlineshop für die Jubiläumsgala "Meine Stille Nacht" am 9. Dezember in der Felsenreitschule.

Kontakt und Abo-Bestellung:

Salzburger Landestheater

Tel.: +43 662 / 87 15 12 222

service@salzburger-landestheater.at

www.salzburger-landestheater.at