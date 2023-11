Pippo Pollina, der vielseitige sizilianische Musiker, feiert seinen 60er mit einem Solokonzert am 19. Jänner 2024 in der Szene Salzburg: authentisch und intim, allein auf der Bühne, nur mit Gitarre oder Klavier und seiner ausdrucksstarken Stimme, die mit zunehmender Reife noch mehr an Intensität gewonnen hat.

BILD: SN/JONATHAN LABUSCH Jubiläumstour von Pippo Pollina: „Solo in Concerto“.

Mit 60 Jahren verspürt Pippo Pollina nun das Bedürfnis, diesen Meilenstein mit einem Solo-Konzert in einem intimen Rahmen auf seine eigene Weise zu feiern: Allein auf der Bühne, nur mit Gitarre oder am Klavier sitzend mit seiner ausdrucksstarken Stimme, die mit zunehmender Reife noch mehr an Intensität gewonnen hat. Solo in Concerto ist eine musikalische Erzählung aus Erinnerungen und Geschichten eines Lebens, mit den schönsten Liedern einer wirklich außergewöhnlichen Singer-Songwriter-Karriere zwischen Poesie, Musik und Zivilcourage. Termin & Ort: Freitag, 19. Jänner 2024, 20 Uhr, Szene Salzburg. SN-Card-Vorteil:

Sie erhalten -20% auf den jeweiligen Kategoriepreis (außer bereits ermäßigten). Limitiertes Kartenkontingent. Solange der Vorrat reicht. Tickets mit dem Rabattcode: solo60 hier kaufen Veranstalter: Società Alighieri Salzburg Mehr Infos: https://www.dante-salzburg.at/kultur/pippo-pollina-solo-in-concerto/