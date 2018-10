Die Philharmonie Salzburg wird zwanzig: Erleben Sie am 23. November in der Salzburgarena live das große Geburtstagskonzert!

"2018 ist ein besonderes Jahr für mich, mein junges Orchester wird ZWANZIG! Das feiern wir mit einem großen Geburtstagsfest am 23. November in der Salzburgarena: Die Philharmonie Salzburg live mit Musik von Dvořák, Beethoven und Filmmusik wie ,Game of Thrones' oder ,Fluch der Karibik', zwei DJs und jede Menge Akrobatik. Feiern Sie mit uns! Unbändige Lebensfreude und ungezügelte Energie sind garantiert. Bei der anschließenden Party moven alle gemeinsam!", so die Dirigentin Elisabeth Fuchs.

Mit URBANATIX aus Bochum wird der dynamische Crossover zu Klassik mit & ohne DJ-Beats, Parkour, Freerunning, Tanz, Biken und innovativer Bewegungskunst zum kollektiven Puls.

Stefanie Millinger · Akrobatik

Jasmin Rituper · Akrobatik

Jaekwon Sebastian Kim · Akrobatik

Urbanatix Bochum Akrobatik · Christan Eggert Regie

Troy Savoy & Mr. Harvey Miller · DJs

Elisabeth Fuchs · Dirigentin

Philharmonie Salzburg

Jubiläumskonzert - THE NEXT LEVEL!

Freitag, 23. November 2018

20.00 Uhr

Salzburgarena

Am Messezentrum 1, 5020 Salzburg

Anschließend ab 22 Uhr Geburtstagsparty mit Cirque de la nuit & Musikerimprovisation mit DJs.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die Karten.

Bitte bei der Bestellung die SN-Card-Nummer angeben.

Telefonisch buchbar unter: +43 650 / 517 20 30. Solange der Vorrat reicht.

Preise Jubiläumskonzert: 19 Euro bis 88 Euro, Geburtstagsparty im Preis inbegriffen. print@home: www.philharmoniesalzburg.at/tickets bzw. Tel.: +43 650 / 517 2030

