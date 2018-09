Das Schauspielhaus Salzburg feierte einen fulminanten Saisonauftakt. Nützen Sie noch bis Ende Oktober die Gelegenheit, die drei grandiosen Eröffnungsproduktionen zu sehen.

Im Studio inszenierte die Luxemburger Regisseurin Anne Simon eine Beziehungskomödie der etwas anderen Art. In Florian Zellers "Die Wahrheit" kommt das Weltbild des Lebemannes Michel gehörig ins Wanken. Er lügt und betrügt bis sich die Balken biegen, doch schon bald muss er erkennen, dass nicht nur er ein Meister der Täuschung ist. Anne Simon stellt sich in ihrer schrillen Inszenierung die Frage nach den verschiedenen Auslegungen des Begriffes Wahrheit und kreiert ein Pop-Musical, das jede Menge Lacher garantiert.

Für Freunde der großen Klassiker ist im Saal Franz Grillparzers "Das goldene Vlies" zu sehen. Der jahrtausendealte Mythos wurde von Grillparzer auf eine menschliche Ebene heruntergebrochen und bietet so den Stoff für eine große Tragödie. Das Drama um Jason und Medea wird von einem spielfreudigen Ensemble in der Regie von Christoph Batscheider auf die Bühne gebracht.

Am 3. Oktober steht bereits die Premiere des diesjährigen Jugendstückes an. Ödön von Horváth zeichnet in seinem Roman "Jugend ohne Gott" das Bild einer verrohten Jugend, der jegliche Werte abhandengekommen sind. Horváths Text strotzt gerade heute von Aktualität, die sich in der Spielfassung von Regisseurin Maya Fanke niederschlägt.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf ihre Eintrittskarte - gültig für die Vorstellung von "Jugend ohne Gott" am Montag, dem 22. Oktober 2018 um 19.30 Uhr.

Infos & Kartenbuchung unter:

Schauspielhaus Salzburg

Mail: office@schauspielhaus-salzburg.at

+43 662 / 8085-85

Mehr Infos finden Sie hier

Quelle: SN