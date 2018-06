Hörbare Tradition inmitten sichtbarer Tradition: Am Sonntag, 17. Juni, findet im Salzburger Freilichtmuseum in Großgmain die Musikgroßveranstaltung "Junge Musikanten - alte Höfe" statt.

Über 100 junge Volksmusikanten aus allen Salzburger Gauen und dem angrenzenden Bayern wirken dabei mit. Die Volksmusik- und Volkslied-Ensembles treten von 12 bis 17 Uhr im gesamten Museumsareal vor und in den Bauernhäusern auf. Die Hirtenkinder des "Salzburger Hirtenadvents" sind im Museum als singende und musizierende Wandergruppe unterwegs. Ebenfalls auf dem Programm: eine Kindervolkstanzgruppe aus Lettland und eine bayerische Trachtengruppe. An verschiedenen Probierstationen können sich die Besucherinnen und Besucher selbst an Musikinstrumenten versuchen.

Die Veranstaltung "Junge Musikanten - alte Höfe" erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Musikum Salzburg und dem Salzburger Volksliedwerk. Das besondere Ambiente des Salzburger Freilichtmuseums bietet den jungen Musikanten einen idealen Rahmen, ihr Können einem breiten Publikum zu präsentieren.

Salzburger Freilichtmuseum

"Junge Musikanten - alte Höfe"

Sonntag, 17. Juni 2018, 12-17 Uhr

