Der bekannte Kabarettist Edi Jäger spielt sein Erfolgsprogramm "Es ist nur eine Phase, Hase" garantiert biologisch - lassen Sie sich überraschen! "Kabarett am Biohof" macht zwischen dem 16. bis 30. September Station in jedem Bezirk. Erleben Sie Komisches aus dem Alltagswahnsinn der Alterspubertiere und der Midlife-Crisis.

Kabarett am Biohof ist eine Freiluft-Veranstaltungsreihe welche unter Obstbäumen, auf der grünen Wiese oder neben dem Heustadl seinen Platz findet, natürlich auf einem Biohof. Der bekannte Kabarettist Edi Jäger spielt sein Erfolgsprogramm "Es ist nur eine Phase, Hase" garantiert biologisch!

Herbsttermine 2022:

• Flachgau: 16. 9., Biohof Stranzenhof in Thalgau, 19 Uhr

• Pongau: 17. 9., Biohof Untergrub in St. Veit, 19 Uhr

• Pinzgau: 23. 9., Biohof Reiterbauer in Hollersbach, 19 Uhr

• Lungau: 24. 9., Biohof Hiasnhof in Göriach, 14 Uhr

• Tennengau: 30. 9., Biohof Fürstenhof in Kuchl, 18 Uhr

Veranstalter: BIO AUSTRIA Salzburg



