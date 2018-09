SalzSpiele präsentiert am Freitag, 19. Oktober 2018 um 19.30 Uhr im Stadttheater Hallein das Kabarett Gerald Fleischhacker mit seinem Programm "Ich bin ja nicht deppert!".

In "Ich bin ja nicht deppert!" nimmt uns Gerald Fleischhacker mit auf eine abenteuerliche Reise in die Welt der großen Steuergeldverschwender. Er ermöglicht Einblicke in ein absurdes Paralleluniversum in dem nagelneue Lokomotiven nutzlos am Hauptbahnhof herum stehen, Beamten fürs Nichtstun bezahlt werden und Handybetreiber mehr Landwirtschaftsförderung bekommen als die Bauern selber. Das klingt alles ganz furchtbar? Ist es auch! Aber der Fleischhacker ist ja nicht deppert! Der weiß schon wie man raus kommt aus all dem Schlamassel. Der hat noch Ideen, Wünsche und Vorstellungen. Der ist ja noch jung! Der ist ja noch nicht mal in der Midlife Crisis. Denn dafür hätte er ja auch gar keine Zeit. Da gibt es viel zu viele andere wichtige Dinge, über die er sich noch aufregen muss.

Kabarett Gerald Fleischhacker

"Ich bin ja nicht deppert!"

Freitag, 19. Oktober 2018

Stadttheater Hallein

Beginn: 19.30 Uhr (Einlass: ab 19 Uhr, freie Sitzplatzwahl)

Ab 18.30 Uhr und in der Pause ist für kleine, feine Speisen und Getränke gesorgt.

SalzSpiele

Der gemeinnützige SalzSpiele Kulturverein, mit Sitz in Hallein bei Salzburg, bezweckt ganz allgemein die Förderung und Erweiterung des Kulturangebots insbesondere in den "Salzregionen" Tennengau und Flachgau. Nach dem Motto mit Spaß und Humor zum kulturellen Vergnügen.



SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf (solange der Vorrat reicht).

Tickets gibt es bei allen Oeticket-Vorverkaufsstellen, im SN-Foyer, bei allen Raiffeisenbanken sowie beim Stadttheater/-kino Hallein und Tourismusverband Hallein/Bad Dürrnberg sowie online hier.

Mehr Infos zur Veranstaltung unter: www.salzspiele.at



