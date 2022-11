Feiern Sie mit Walter Kammerhofer am 23. November in der Wallerseehalle in Henndorf ein einmaliges Fest - so haben Sie Weihnachten noch nicht erlebt (und wollen es wahrscheinlich auch nicht). Sichern Sie sich die Karten um 20% rabattiert im Vorverkauf!

SN/pressefoto Oh du Fröhlicher Ö ein einmaliger Feier-Abend.

Sie, die Wichtige, hat seit Mitte Oktober Weihnachtsstress. Er, der Walter, auch. 18 Weihnachtsfeiern musste er durchliegen.

Und jetzt noch der Tannenbaum, ein Traum … ein Albtraum. Zuerst bricht der Stamm ab und dann die Panik aus. Was tun, wenn man Heilig Abend keinen Ständer mehr bekommt? Das ganze Jahr ist Walter punschlos glücklich. Und dann kommen die Festtage.

Raclette, Fondue, Weihrauch und eine Grippe für den einzigen Esel im Haus. Der Knaller kommt Silvester: Feuerwerk und Feuerwehr gehören untrennbar zusammen, genauso wie die 4 heiligen 3 Könige.

Jetzt kann Walter nur mehr ein Wunder retten … und es geschieht. Walter Kammerhofer - Oh, du Fröhlicher

Mittwoch, 23. November 2022

20.00 Uhr

Wallerseehalle in Henndorf SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber:innen erhalten 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf für das Kabarett "Oh, du Fröhlicher" von Walter Kammerhofer. Tickets bei allen Raiffeisenkassen, oeticket-Vorverkaufsstellen und online hier.