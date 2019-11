Kathrein stellt den Tanz ein!

Wer sich noch einen beschwingten Tanzabend in volksmusikalischer Atmosphäre wünscht, für den ist der Freitag, 22. November, um 19.30 Uhr im Augustinerbräu Mülln genau das Richtige.

Das Salzburger Volksliedwerk und die ARGE Volkstanz laden zum "13. Salzburger Kathreintanz" herzlich ein. Neben traditionellen "runden" Tänzen wie Walzer und Polka werden die "Wiesbacher Musikanten" aus Bayern und die "Flachgauer Musikanten" sowohl bekannte als auch spezielle Volkstänze zum Klingen bringen, so dass für jeden Tanzbegeisterten etwas dabei sein wird. Auch diesmal führt in charmanter Weise die Volkstanzexpertin Alexandra Lerchner durch den Abend. Lassen Sie sich von der puren Freude am Tanzen anstecken und erleben Sie einige beschwingte volksmusikalische Stunden.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten den Eintritt um nur 14 Euro statt 18 Euro.

Infos und Kartenverkauf:

Werkstätte Beurle Trachten, Neutorstr. 23, Salzburger VolksLiedWerk, Zugallistr.10, +43/662/8042-2583

Karten-Tischreservierung:

volksliedwerk@salzburg.gv.at oder Tel.: +43/662/8042-2583

(Mo. - Do. 8:30-14:30, Achtung: nur bis Donnerstag 21. November, 14:30 Uhr)

WWW.SALZBURGERVOLKSLIEDCHOR.AT



Quelle: SN