Kiwanis - Advent im Gebirg

Der Kiwanisclub lädt heuer wieder zum Adventkonzert mit "JOHANNS erben" am Freitag, 1. Dezember in Bischofshofen und zum traditionellen Adventsingen am Sonntag, 3. Dezember, um 15.30 Uhr in St. Johann. Erleben Sie einen stimmungsvollen Adventauftakt und sichern Sie sich mit Ihrer SN-Card 20% Rabatt auf die Karten!

KIWANIS ist nach UNICEF die weltweit zweitgrößte Kinder-Hilfsorganisation. Unterstützt werden behinderte, sozial benachteiligte und bedürftige Kinder und Jugendliche, aber auch notleidende Mitmenschen. Mit Musik in ganz differenzierten Klängen möchten die KIWANIS St. Johann im Pongau viele Besucher:innen für Veranstaltungen gewinnen, um mit dem Reinerlös diesen Kindern und Familien aus unserer Region helfen zu können. Mehr Infos: www.kiwanis.at Adventkonzert mit "JOHANNS erben": Unter dem Motto "Ge Herrgott heit möchte i di a bissal loben …" spielen Johanns erben ein ganz besonderes Benefizkonzert als Einstimmung auf den Advent. Termin: Freitag, 1. Dezember 2023 um 19 Uhr

Ort: Kirche Missionshaus St. Rupert Bischofshofen Tickets: erhältlich bei den Tourismusverbänden Bischofshofen, St. Johann, Schwarzach, Goldegg und St. Veit (VVK 15 / AK 19 Euro) **************************************** Traditionelles Adventsingen: Der Kiwanisclub St. Johann lädt zum traditionellen Adventsingen ins JOCongresshaus. Bekannte und beliebte Volksmusikgruppen gestalten mit den frischen, virtuosen Dirndln und Buam aus Riedering und Texten von Philipp Meikl den Nachmittag. Der Lindmair-Dreigesang, die Ausseer Bradlmusi, die Göllwurzenmusi und die Weinberg-Zithermusi garantieren ein stimmungsvolles Programm. Termin: Sonntag, 3. Dezember 2023 um 15.30 Uhr

Ort: Kultur- und Kongresshaus am Dom Tickets: Kultur- und Kongresshaus am Dom, Tel.: +43 6412 / 80 80 (19 bis 24 Euro, Kinder 5 Euro).

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber:innen erhalten 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf (nur bei Vorlage der SN-Card) für das Adventkonzert und das traditionelle Adventsingen. Kartenkauf & weitere Infos:

