Klassik-Sternstunden mit Daniel-Müller Schott und der Philharmonie Salzburg

Daniel Müller-Schott zählt zu den weltweit gefragtesten Cellisten und ist auf allen großen internationalen Konzertbühnen zu hören.

Mit Dmitri Schostakowitsch im Programm ist es Chefdirigentin Elisabeth Fuchs gelungen, den weltweit gefragten Cellisten Daniel Müller-Schott (im Bild) in den Großen Saal Mozarteum zu holen. In einem der schönsten und besten Konzertsäle der Welt interpretiert er mit der Philharmonie Salzburg das Cellokonzert Nr. 2. Der in Deutschland geborene Musiker, der unter anderen von Anne-Sophie Mutter gefördert wurde, feiert weltweit auf den großen Konzertbühnen Erfolge. So würdigt die New York Times seine "intensive Expressivität" und bezeichnet ihn als "einen furchtlosen Spieler mit überragender Technik". Auch die niederländische Tageszeitung "Volkskrant Amsterdam", findet lobende Worte und beschreibt ihn als "Ein Cellist, der die Sterne vom Himmel spielt". Eines ist jetzt schon sicher: Klassik-Sternstunden mit Schostakowitsch und Daniel Müller-Schott wird es auch für das Publikum im Großen Saal Mozarteum geben. Auf Schostakowitsch folgt Tschaikowskys beliebte Symphonie Nr. 5, bekannt auch als seine Schicksalssymphonie.

