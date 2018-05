Komödie und Kabarett

Das kleine Theater in Salzburg startet in den Sommer. 20% Rabatt auf das neue Kabarettprogramm mit Franziska Wanninger (Salzburg Premiere).

Ein junger Mann wurde verurteilt, einmal pro Woche beim 86-jährigen Mister Green gemeinnützige Dienste zu leisten. "Besuch bei Mr. Green" ist eine brillante Komödie mit Erich J. Langwieser und Balint Walter. In der Komödie "Zwei Frauen und eine Leiche" fragen sich Judith Brandstätter und Gaby Schall, wer wohl den Psychoanalytiker in seiner Praxis umgebracht hat. Seine Ehefrau oder seine Geliebte? Weiters am Programm steht "Die Wunderübung" mit Edi Jäger, Anita Köchl und Georg Clementi sowie "Der Herr Karl" mit Fritz Egger und "Pubertät", das musikalische Stück über die Nöte eines Vaters mit der pubertierenden Tochter. Kabarettistische Highlights servieren Martin Frank aus Bayern und Rudi Schöller, der Vormärz aus "Wir sind Kaiser" sowie Edi Jäger ("Wenn Frauen fragen"). Franziska Wanninger bringt ihr neues Kabarettprogramm "Furchtlos glücklich" erstmals nach Salzburg. Musikalisch begeistern die "Perlen & Poeten" mit Liedern und Geschichten. Für alle Freunde der anspruchsvollen Unterhaltung hat das kleine theater auch im August ein sehenswertes Programm zusammengestellt und wünscht einen schönen Sommer. Bis dann!

Programm im Juni 2018:

• "Wenn Frauen fragen": 1., 29. Juni, 20 Uhr

• "Die Wunderübung": 2. Juni, 20 Uhr

• "Martin Frank": 6. Juni, 20 Uhr (ausverkauft!)

• "Rudi Schöller": 7. Juni, 20 Uhr

• "Besuch bei Mr. Green": 8., 9., 13. Juni, 20 Uhr

• "Franziska Wanninger": 10. Juni, 19 Uhr

• "Zwei Frauen und eine Leiche": 14., 15. Juni, 20 Uhr

• "Perlen & Poeten": 17. Juni, 19 Uhr

• "Pubertät": 22., 23. Juni, 20 Uhr

• "Der Herr Karl": 30. Juni, 20 Uhr

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20 Prozent Rabatt auf die Karten im Vorverkauf - gültig für die Vorstellung von "Furchtlos glücklich" mit Franziska Wanninger am Sonntag, 10. Juni 2018 um 19 Uhr im kleinen theater.

Infos & Kartenreservierung:

Kartenbüro des kleinen theaters

Schallmooser Hauptstraße 50

Tel.: +43 662 / 872154

Montag bis Freitag: 10 bis 14 Uhr

Mail: office@kleinestheater.at

www.kleinestheater.at

