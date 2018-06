Konzert Irish Folk Band

Die Seebühne Seeham startet mit einem vielfältigen Programm in die neue Saison. Am 22. Juni steht das Konzerthighlight der Irischen Folk Band "Trianam" auf dem Programm.

Die österreichische Band "Trianam" ist aus der heimischen Folk-Szene nicht mehr wegzudenken. Auch in Irland konnten sie bereits mit ihrer Musik überzeugen. Erst vor kurzem spielten sie gemeinsam mit den ehemaligen "The Dubliners" und waren danach in Irland auf Tour. Die 4-köpfige Band nimmt ihre Zuhörer auf berührende Art mit auf die Reise zur grünen Insel. Von lebensfrohen Liedern bis zur wehmütigen Ballade ist alles dabei, auch Eigenkompositionen im irischen Stil kommen nicht zu kurz. Echter Folk eben: authentisch, mitreißend und gefühlvoll.

Termin: Freitag, 22. Juni 2018, 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr).

Bei Schlechtwetter im Festsaal der Volksschule.

