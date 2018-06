Konzert mit Elisabeth von Trapp

Seien Sie bei diesem einzigartigen Andachtskonzert der Familie von Trapp am Sonntag, 17. Juni in der Wallfahrtskirche Maria Plain dabei und sichern Sie sich günstige Karten im Vorverkauf!

Familie Trapp aus Salzburg hatte 1938 das Bedürfnis nach Stille und Andacht und hat dazu die Wallfahrtsbasilika Maria Plain zu später Stunde aufgesucht, um hier zu singen. Seither sind 80 Jahre vergangen. Der Film "Sound of Music" hat die Familie und Salzburg weltberühmt gemacht. Doch es gibt diese Momente, an denen man sich der tatsächlichen Vorkommnisse wieder gewahr werden muss.

Was hat der "Kammerchor TRAPP" in jener Nacht wirklich gesungen? Elisabeth von Trapp (Tochter von Werner von Trapp und Enkelin von Georg von Trapp und Maria) wird dieses in einem einzigartigen Konzert am Sonntag, dem 17. Juni, auf Einladung des Tourismusverbandes Bergheim musikalisch erzählen (19 Uhr, Wallfahrtsbasilika Maria Plain). Anschließend Empfang im Hotel Gasthof Maria Plain mit Gelegenheit zum persönlichen "Meet & Greet" mit Elisabeth von Trapp.

SN-Card-Vorteil:

20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf für das Konzert von Elisabeth von Trapp - gültig auf die Kategorie II bis zum 15. Juni (35 Euro/beschränktes Kontingent).

Kartenreservierung:

Tourismusverband Bergheim

Moosfeldstraße 2, 5101 Bergheim

Tel.: +43 662 / 454505

Mail: info@bergheim-tourismus.at

Mehr Infos zur Veranstaltung finden Sie hier.

