Placido Domingo in Bad Hofgastein

Ein klassischer Sommernachtstraum! Der erfolgreichste zeitgenössische Tenor Plácido Domingo gastiert am Sonntag, 30. Juli 2023, in der Alpenarena. Mit dem bekanntesten lebenden Tenor der Welt und "König der Oper" erreicht der über 60 Veranstaltungen umfassende Klassik:Sommer in Bad Hofgastein Ende Juli seinen Höhepunkt.

Das Programm dieses einmaligen Konzertabends umfasst eine Auswahl von Arien, Duetten und Liedern aus Plácido Domingos umfangreichem Gesangsrepertoire. Begleitet wird er dabei von Mané GALOYAN und Plácido DOMINGO Jr. Lassen Sie sich dieses Konzert nicht entgehen und seien Sie dabei, wenn Startenor Plácido Domingo die Alpenarena in eine Opernbühne verwandelt und einen Hauch von Staatsoper, Metropolitan Opera und Mailänder Scala nach Bad Hofgastein bringt. Weitere Informationen unter: www.gastein.com/placidodomingo Konzert Placido Domingo

Alpenarena Bad Hofgastein

Sonntag, 30. Juli 2023

20.00 Uhr SN-Card-Vorteil:

Sie erhalten 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf - beim Kauf von je zwei Tickets. Karten erhältlich bei allen oeticket-Vorverkaufsstellen, Raiffeisenkassen und online hier.