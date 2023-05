Konzerthighlights im Frühling

Clara Luzia, PeterLicht, Martin Kohlstedt, die Band Garish, Stubnblues und viele mehr: In der ARGEkultur ist in den kommenden Wochen und Monaten wieder richtig was los! Konzert-Liebhaber:innen dürfen sich auf ein vielfältiges Programm mit vielen Höhepunkten freuen!

Wer die 1990er musikalisch erlebt hat, wird sie live zweifellos heraushören. Das neue Album schlägt zwar etwas ruhigere Töne an, doch mit ihrer aktuellen Band schafft Clara Luzia einen mächtigen Livesound, der nicht vor Rockklischees wie Gitarren- und Drumsoli zurückschreckt. - Endlich wieder live in Salzburg am 4. Mai in der ARGEkultur.

Mit seinem Lied vom Sonnendeck landete er 2001 den Underground-Sommerhit: PeterLicht bewegt sich seit mehr als zwei Jahrzehnten mit seiner Arbeit zwischen Text, Musik, Pop, Kunst, sozialer Skulptur, Kapitalismus und Schnäppchenmarkt. Derzeit tourt der Meister des Wort(spiel)s mit seinem Roman JA OKAY, ABER durch die Lande. - Am 5. Mai liest und singt der Kultmusiker und Autor in der ARGEkultur, Pianist Bene Filleböck begleitet ihn dabei.

Neben eigenen Stücken schreibt Martin Kohlstedt Soundtracks für Filme, Theaterstücke, Podcasts und Hörspiele. Live folgt Kohlstedt der Idee des modularen Komponierens, das heißt, die Stücke sind in ständiger Bewegung und folgen keiner festen Form - Improvisation ist zwingend Teil des Schaffens des Musikers. "Martin Kohlstedt erzählt Filme mit seinen Fingern." ("Zeit Online") - Am 16. Mai können Sie sich selbst davon überzeugen.

Fünfundzwanzig Jahre. Das ist eine lange Zeit, wenn man sie zusammen verbringt. Die Band Garish hat dieses "Silberne" jetzt vor der Brust und eine große gemeinsame und dazu viele kleine Geschichten in Herz, Hirn und unter der Haube. - Am 1. Juni live in der ARGEkultur.

Die Musik muss weitergehn - auch wenn der Stubnblues nicht mehr derselbe sein wird. Ohne Willi. Deshalb 2.0. Es fehlt seine einzigartige Stimme, sein Humor, seine gewaltige Musikalität, seine Menschlichkeit, seine Weisheit. "Wir können ihn nicht ersetzen. Aber wir werden versuchen seinen Geist zu bewahren und weiterzutragen." Am 2. Juni erzählt Bina Blumencron die Stubnblues-Klassiker ganz anders und schenkt den neuen Liedern Tiefe und Anmut, Seele und Humor.

