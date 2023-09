Die Wiener Sängerknaben - Weihnachtskonzerte 2023

Freuen Sie sich auf die Sensationskonzerte des bekanntesten Knabenchors der Welt! Am Mittwoch, 29. November und Donnerstag, 30. November werden die Wiener Sängerknaben die Bühnen in Altenmarkt und Oberndorf betreten und einzigartige Weihnachts-Chor-Klänge nach Salzburg bringen.

Es ist nicht ganz selbstverständlich, einen derart umworbenen Chor außerhalb von Wien oder den deutschen Metropolen in der Weihnachtszeit nach Salzburg zu bekommen. Hunderte Anfragen im Managementbüro der Sängerknaben bezeugen diese Tatsache. Und sie kommen gerne!



Über die Wiener Sängerknaben

Der älteste Hinweis auf einen Knabenchor in der Wiener Hofburgkapelle datiert auf das Jahr 1296. 1498, vor mehr als 520 Jahren, verlegte Kaiser Maximilian I. seinen Hof und seine Hofmusik nach Wien. Damit war der Grundstein für die Wiener Sängerknaben gelegt. Über die Jahrhunderte zog der musikbegeisterte Hof Musiker wie Mozart oder Bruckner an. Franz Schubert war selbst Chorknabe, Joseph und Michael Haydn sangen als "Substituten" im kaiserlichen Chor.

Heute sind die Wiener Sängerknaben ein privater, gemeinnütziger Verein, der keine öffentlichen Gelder erhält, sondern auf Spenden angewiesen ist. Rund 100 Knaben singen in den vier Chören. Zusammen absolvieren sie in normalen Jahren knapp 300 Auftritte vor einer halben Million Zuschauer in aller Welt: über 1000 Tourneen in 99 Länder stehen zu Buch. Sonntags musizieren sie mit Mitgliedern der Wiener Philharmonikern und dem Wiener Staatsopernchor in der Hofburgkapelle in Wien.

Rund 300 Kinder und Jugendliche besuchen die Schulen der Wiener Sängerknaben. Die Chortradition der Wiener Sängerknaben ist von der UNESCO als Immaterielles Kulturelles Erbe in Österreich gelistet.

Termine:

Mittwoch, 29. November 2023, 19.30 Uhr, Altenmarkt I Pfarrkirche

Donnerstag, 30. November 2023, 19.30 Uhr, Oberndorf bei Salzburg I Stadthalle



