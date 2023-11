Kunst- und Designmarkt Salzburg

Finden Sie Ihr neues Lieblingsstück! Der Kunst- und Designmarkt ist am Samstag, 18., und Sonntag, 19. November 2023, wieder zu Gast in Salzburg. In der Brandboxx können Gäste von 10 bis 18 Uhr entdecken, stöbern und genießen. Mit der SN-Card gibt's einen 1+1-gratis-Vorteil auf den Eintritt!

BILD: SN/KUNST- UND DESIGNMARKT Ein Wochenende voller Kunst, Design und Nachhaltigkeit.

Rund 100 Aussteller:innen präsentieren einzigartige Produkte, neue Designs und faire Erzeugnisse. Junge Gastronomen verpflegen die Gäste vor Ort mit Essen und Getränken. Die Vielfalt an modernen, ausgefallenen und teilweise handgemachten Produkten ist riesig: von Kleidung, Taschen, Keramik, Holzprodukten, Möbeln, Lampen, Papeterie, Schmuck, Kosmetik bis hin zu Malerei und Fotografie ist alles dabei. Der Kunst- und Designmarkt schafft eine Bühne für Labels, denen Qualität, Langlebigkeit und bewusster Konsum am Herzen liegt. Die Aussteller:innen legen Wert auf hochwertige Materialien und wählen ressourcenschonende Herstellungsverfahren und eine faire Produktion, um einen positiven Beitrag zur Umwelt zu leisten. Der direkte Kontakt zu den Macher:innen verleiht den Produkten einen einzigartigen und persönlichen Wert. Veranstaltungsdetails: Datum: 18. und 19. November 2023

Öffnungszeiten: Sa & So von 10.00 bis 18.00 Uhr

Ticketpreis: 5 Euro für Erwachsene, Kinder bis einschließlich 13 Jahren frei

Ort: Brandboxx, Moosfeldstraße 1, 5101 Langenfeld, Österreich SN-Card-Vorteil:

Sie erhalten an beiden Veranstaltungstagen einen 1+1-gratis-Vorteil auf den Eintritt (limitiert auf die ersten 100 Eintritte pro Veranstaltungstag - bei Vorlage der SN-Card). Mehr Infos