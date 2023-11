Lesung mit Daniel Kehlmann

Am Montag, 27. November, präsentiert Daniel Kehlmann seinen neuen Roman "Lichtspiel" um 19.30 Uhr im Salzburger Marionettentheater. Der vielfach ausgezeichnete Autor zeigt in seinem Buch, was Literatur vermag: durch Erfindung die Wahrheit hervortreten zu lassen.

Daniel Kehlmann zählt zu den bekanntesten deutschsprachigen Autoren der Gegenwart - sein Roman "Die Vermessung der Welt" (2005) ist eines der erfolgreichsten Bücher der Nachkriegszeit. Jetzt, sechs Jahre nach dem Bestseller "Tyll", ist ein neuer Roman erschienen: "Lichtspiel" (Rowohlt Verlag, 2023). Der Autor liest und spricht mit Literaturhaus-Leiter Tomas Friedmann.

Zum Inhalt: G. W. Papst ist einer der größten Filmregisseure seiner Zeit. In Hollywood, wohin er in den 1930er-Jahren vor den Nationalsozialisten flieht, kann er nicht Fuß fassen. Papst beschließt, in seine österreichische Heimat zurückzukehren. In Europa wird er vom Beginn des Zweiten Weltkriegs überrascht und in die NS-Diktatur verstrickt …

Kehlmanns Roman über Kunst und Macht, über Schönheit und Barbarei ist ein Triumph. Der vielfach ausgezeichnete Autor zeigt in seinem Buch, was Literatur vermag: durch Erfindung die Wahrheit hervortreten zu lassen.

Daniel Kehlmann

Lichtspiel

Montag, 27. November 2023

19.30 Uhr

Veranstalter: Verein Literaturhaus

Veranstaltungsort: Marionettentheater Salzburg

SN-Card-Vorteil:

Sie bezahlen mit Ihrer SN-Card für die Lesung nur 15 Euro (statt 20 Euro).

Kartenreservierung online hier

Kontakt & Infos:

Tel.: +43 662 / 422 411

www.literaturhaus-salzburg.at