Lesung Schloss Leopoldskron

Am 24. August, 18.30 Uhr, lädt das Schloss Leopoldskron exklusiv zur englischsprachigen Lesung von Professor Oliver Rathkolb - österreichischer Neuzeithistoriker an der Universität Wien - unter dem Titel "Max Reinhardt and Austrian Memory Politics from Habsburg to the Presence" ein. Jetzt kostenlos anmelden!

BILD: SN/KATRIN KERSCHBAUMER PHOTOGRAPHY Erleben Sie einen spannenden Abend in wunderschönem Ambiente! BILD: SN/SCHLOSS LEOPOLDSKRON Erleben Sie einen spannenden Abend in wunderschönem Ambiente!

Oliver Rathkolb, is Professor at the Department of Contemporary History, University of Vienna (Austria), founding director of the Vienna Institute of Cultural and Contemporary History (VICCA) and Chairperson, Academic Committee, House of European History, Brussels. Hier geht's zur Einladung SN-Card-Vorteil:

Melden Sie sich als SN-Card-Inhaber:in gratis für die Lesung von Professor Oliver Rathkolb am Donnerstag, 24. August 2023 um 18.30 Uhr an. Anmeldungen mit dem Stichwort "SN-Card" per E-Mail an: events@schlossleopoldskron.com (solange der Vorrat reicht). Die Veranstaltung ist in englischer Sprache. Veranstaltungsort:

Hotel Schloss Leopoldskron

Leopoldskronstraße 56-58

5020 Salzburg

www.schloss-leopoldskron.com