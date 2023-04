Das 15. Literaturfest Salzburg findet von 10. bis 14. Mai statt - ein Fest mit Musik, Lesungen, Diskussionen, Spaziergängen und der eigens für das Literaturfest kreierten Open-Air-Bühne im Kurgarten. Die Schaufenstertexte, die bereits in der Salzburger Altstadt zu entdecken sind, stammen dieses Jahr von Laura Freudenthaler.

In mehr als 25 Veranstaltungen treten knapp 50 beteiligte Künstler:innen aus 8 Ländern auf. Die Eröffnung findet am 10. Mai im Marionettentheater statt: mit Birgit Birnbacher, der Ingeborg-Bachmann-Preisträgerin 2019, Laura Freudenthaler und Bodo Hell zu seinem 80. Geburtstag, musikalisch begleitet von Peter Angerer. Für die darauffolgenden Tage sind u.a. Sofia Andruchowytsch (Ukraine), Cristina Morales (Spanien) und Ralph Tharayil (Schweiz) eingeladen.

Der Literaturwürfel im Kurgarten

Von Donnerstag bis Samstag finden im Literaturwürfel, der Open-Air-Bühne des Literaturfestes, im Kurgarten Lesungen und Konzerte statt. Die Salzburger Autorin Anna Maria Stadler, Markus Ostermair und Sirka Elspaß u.a. präsentieren ihre aktuellen Bücher, musikalisch begleitet werden sie von triggered by noise (Lukas Gwechenberger) und dem oberösterreichischen Blues-Swing-Duo Fargo.

Lange Lesenacht

In der Langen Lesenacht am Fest-Samstag bei freiem Eintritt im Toihaus schickt Isabel Fargo Cole die Urenkelin eines Goldgräbers auf Spurensuche in Alaska und verschweigt auch die Schattenseiten des Goldrausches nicht. Die sudanesisch-britische Autorin Leila Aboulela lotet die Beziehungen zwischen Menschen und Kontinenten aus, Milena Michiko Flašar erzählt die Geschichte ihrer Protagonistin Suzu, die durch ihren neuen Job als Reinigungskraft für "Kodokushi", lange unentdeckt gebliebene Todesfälle, der sozialen Isolation entkommt. Ralph Tharayil zeichnet mit poetischen Bildern eine Kindheit in der Schweiz, die von Formen und Deformationen der Integrationserfahrung erzählt. Ann Cotten und Jakob Kraner beschließen den Abend mit einer einzigartigen Lyrik-Late-Night-Performance.

Ferdinand Hanusch? Hier entlang!

Das Literaturfest präsentiert Schriftsteller*innen, die marginalisierten Gruppen in unserer Gesellschaft eine Stimme verleihen. Anlass dafür ist der 100. Todestag von Ferdinand Hanusch: Der Mitgründer des österreichischen Sozialstaats war auch als Autor tätig. Seine Arbeiterliteratur entdecken wir bei einem Performativen Spaziergang inklusive Fahrt im Nostalgie-Obus neu.

SN-Card-Vorteil:

Für SN-Card-Inhaber:innen gilt beim Literaturfest Salzburg der ermäßigte Preis bei allen kostenpflichtigen Veranstaltungen - bei Vorlage der SN-Card an der Kasse.

Programm-Highlights (Auswahl)



Datum Uhrzeit Ort Künstler:in Mi, 10.05. 19:30 Marionettentheater Eröffnung mit Birgit Birnbacher, Laura Freudenthaler und Bodo Hell; Musik: Peter Angerer Do, 11.5. 18:30 Academy Bar (Salon) Theresa Pleitner Do, 11.5. 20:00 Toihaus Theater nebel:weich:werden - Tanzperformance und Lesung von Anja Bachl Fr, 12.5. 19:00 Robert-Jungk-Bibliothek Ulrike Herrmann, Klimakrise: Der kontrollierte Weg zum anderen Wirtschaften Fr, 12.5. 19:30 Stadt:Bibliothek Panoramabar Sofia Andruchowytsch Sa, 13.5. 11:00 Museum der Moderne Salzburg/Mönchsberg Cristina Morales Sa, 13.5. 18:00-24:00 Toihaus Theater Lange Lesenacht u.a. mit Isabel Fargo Cole, Leila Aboulela und Ann Cotten So, 14.5. 11:00 Heckentheater im Mirabellgarten Lyrikmatinee Open Air (bei Schlechtwetter im Marionettentheater) mit Sirka Elspaß, Christoph W. Bauer und Anna Mabo

Programm, Reservierung & Tickets: www.literaturfest-salzburg.at