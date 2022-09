Goldenes Exit-Ticket aus dem grauen Alltag, gefällig? Dann ab in die Höhen eines glücklich-beschwingten Damenspitzerls! Gönnen Sie sich einen illuminierenden Abend mit Lydia Prenner-Kasper - live zu sehen am 20. Oktober (Kongresshaus St. Johann im Pongau) und 12. November (Kulturzentrum Hallwang)!

Das Damenspitzerl ist nämlich die Königsdisziplin des Genusses, hervorgerufen durch perlende Aperitifs, durch den gnadenlos-mitreißenden Humor einer Damenrunde oder mittels eines gut gebauten Hormonhelden im weiblichen Sichtfeld. Noch besser genießt sich das Damenspitzerl in Begleitung vergnügungshungriger Seelenschwestern, aber auch lebensbejahende Seelenbrüder sind herzlich willkommen! - Also rein in den schönen Zwirn und ab geht die Post!

Lydia Prenner-Kasper - Damenspitzerl

Do. 20.10.2022

@ Kongresshaus / St. Johann im Pongau

Sa. 12.11.2022

@ Kulturzentrum / Hallwang

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die Tickets im Vorverkauf.

Tickets bei allen oeticket-Vorverkaufstellen, Raiffeisenbanken und online hier für den 20. Oktober bzw. online hier für den 12. November.

Mehr Infos: www.fg-eventproductions.com/

Über die SN-Card