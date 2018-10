Manuel Horeth - The Mentalist

Österreichs Mentalexperte Nr. 1 gastiert am 24. Oktober um 19.30 Uhr mit seinem Programm "Mythos: Der Flügelschlag eines Schmetterlings" im K.U.L.T. in Hof bei Salzburg.

"Manuel Horeth ist der Mann des Unmöglichen, er ist THE MENTALIST" ertönt es aus den Lautsprechern des Theaters, magisches Licht bestrahlt die Bühne und schon von der ersten Sekunde an liegt ein Knistern in der Luft. Horeth ist sicherlich ein Ausnahmekünstler in seiner Welt, denn die Mental-Show "Mythos" hat internationale Anmutung. Von Anfang an zieht er seine Zuschauer mit diesen faszinierenden Gedankentricks, seinen mentalen Techniken, der emotionalen Musik und dem fantastischen Bühnenbild in seinen Bann.

"Wie kann das nur alles funktionieren?", die Frage aller Fragen stellen wir Zuschauer uns jede Minute. Manuel Horeth zeigt in "Mythos", wie Sie und jede Ihrer Entscheidungen beeinflussbar sind und welche ungeahnten Auswirkungen diese haben können.

Manuel Horeth - Mythos: Der Flügelschlag eines Schmetterlings

Mittwoch, 24.10.2018

Beginn: 19.30 Uhr

K.U.L.T.

Brunnfeldstraße 2, 5322 HOF BEI SALZBURG

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf.

Tickets erhältlich bei allen oeticket-Verkaufsstellen, Raiffeisenbanken, im SN-Foyer bei Vorlage SN-Card sowie online hier.

Mehr Infos: www.kult-hof.at bzw. unter www.manuel-horeth.at

