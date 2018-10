Seit dem 100. Geburtstag von Edith Piaf werden die Konzerte von Maria Bill mit ihrem ganz persönlichen Piaf-Programm gestürmt. Jetzt Karten sichern und Maria Bill mit ihrer Hommage an Edith Piaf am 29. März 2019 im Mozarteum Salzburg erleben!

Zu Jacques Brel, dem aus Belgien stammenden Sängerpoeten, hatte Maria Bill immer schon ein ganz besonderes Verhältnis. Sein Mut, seine Kompromisslosigkeit, seine Wahrhaftigkeit, seine "Lebens-Sucht" waren und sind Attribute, in denen sich die Bill wiederfindet. So war der Wunsch, sich (als eine der wenigen Frauen) an Brel "heranzutrauen", geboren.

Maria Bill singt Brel in seiner Originalsprache, auf Französisch. Die phantasievollen, aufwendig durchkomponierten musikalischen Arrangements besorgte Andrew Hannan, mit dem Maria Bill seit "Piaf" eine enge künstlerische Zusammenarbeit pflegt.

Die Besetzung ihrer Band umfasst die "crème de la crème" der österreichischen Musikszene. Neben Michael Hornek am Klavier sind dies Krzysztof Dobrek (Akkordeon), Aliosha Biz (Violine), Gerald Preinfalk (Blasinstrumente) und Achim Tang (Bass).

Veranstalter: Schwaiger Music Management

Infos:www.schwaiger-music.at und www.mozarteum.at

Maria Bill singt Edith Piaf

Freitag, 29.03.2019, 19.30 Uhr

Salzburg Mozarteum

Schwarzstraße 28, 5020 Salzburg

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf.

Tickets erhältlich bei allen öticket-Vorverkaufsstellen, Raiffeisenkassen, im SN-Foyer und online hier



Quelle: SN