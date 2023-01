Messe "Bauen+Wohnen" Salzburg 2023

Vom 2. bis 5. Februar 2023 findet bereits die 43. Auflage der beliebten Messe rund um Bauen, Wohnen, Sanieren, Energieeffizienz und Blackout-Vorsorge in der Salzburger Messe statt. Besuchen Sie unseren SN-Stand am Wochenende und versuchen Sie Ihr Glück am Glücksrad! Es warten tolle Preise!

Die rund 250 Aussteller und Marken decken alle Bauphasen - von der Planung bis hin zur Einrichtung und Sanierung - ab. Günther Nussbaum, bekannt aus der ATV-Serie "Pfusch am Bau", steht mit Tipps und Tricks zur Verfügung. Auch in der eigens in der Messe eingerichteten Beratungsstraße können sich Besucher wertvolles Know-how rund um den Bauprozess holen. Zusätzlich ist der Salzburger Zivilschutzverband vor Ort, der fundierte Antworten auf alle Fragen rund um die Blackout-Vorsorge gibt. bauen+wohnen

2. bis 5. Februar 2023

Messezentrum Salzburg Öffnungszeiten:

Donnerstag: 9-18 Uhr

Freitag: 9-18 Uhr (Halle 1 bis 21 Uhr)

Samstag: 9-18 Uhr

Sonntag: 9-17 Uhr Mehr Infos: www.bauen-wohnen.co.at SN-Card-Vorteile:

Onlineticket: SN-Abonnent:innen können sich ihr Onlineticket hier sichern. Geben Sie einfach folgenden TAN-Code ein: r3xcku9ft - und so erhalten Sie das Eintrittsticket um nur 8 statt 12 Euro. Tageskassa vor Ort: 11 Euro statt 15 Euro bei Vorlage Ihrer SN-Card. Besuchen Sie auch unseren SN-Stand in der Messehalle 2 (Stand 0306) am Samstag, 4., und Sonntag, 5. Februar, von 10 bis 15 Uhr und versuchen Sie Ihr Glück. Bei Vorlage Ihrer SN-Card dürfen Sie am Glücksrad drehen. Es warten tolle Preise auf Sie - jeder Dreh ist ein Gewinn (solange der Vorrat reicht)!

Hier ein Auszug unserer Glücksrad-Partner: Küchenzentrum Schwab in Salzburg

HARTL HAUS

Wooddreams Parkettböden

Möbel Laimer GmbH

Möbi Salzburg

EasyTherm

LEIDENFROST - die Poolmanufaktur

Fixotherm Fensterbank-Dichtsysteme GmbH