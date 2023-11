Mexikanische Weihnacht mit den Kinderfestspielen Salzburg

Feliz Navidad mit der Philharmonie Salzburg: Die Weihnachtskonzerte der Kinderfestspiele am 16. und 17. Dezember 2023 in der Großen Universitätsaula bringen im Advent Kinderaugen zum Strahlen.

Romantik und mexikanisches Temperament mit Eva Hinterreithner und Kirlianit Cortes-Galvez am 16. und 17. Dezember in der Großen Universitätsaula.

Seit über fünfzehn Jahren führen die Kinderfestspiele Salzburg mit einem bewährten Konzept Kinder an die klassische Musik heran: So werden Orchesterwerke wie auch Opern oder Balletts kindgerecht in eine lustige Geschichte verpackt und kleine wie auch große Konzertbesucher:innen stets zum Mitsingen und Mitmachen eingeladen. Auch bei den Familienkonzerten am dritten Adventwochenende erwartet Sie wieder eine kindgerechte Mischung aus Musik, Schauspiel und Interaktion: Die Österreicherin Maria und der Mexikaner José sind frisch verheiratet und bereiten zum ersten Mal das gemeinsame Weihnachtsfest vor.

Dabei geht es ganz schön temperamentvoll zu: Neben schwungvollen Kompositionen mexikanischer Komponisten erklingt auch die für Mexiko typische Mariachi-Musik. Und natürlich dürfen die schönsten Weihnachtslieder aus Österreich sowie der spanische Ohrwurm Feliz Navidad nicht fehlen. Feiern Sie mit uns Mexikanische Weihnacht, wenn es im Konzertsaal heißt: Viva Méxiko und Feliz Navidad!

Mexikanische Weihnacht

SA · 16. Dezember 2023 · 19.30 Uhr

SO · 17. Dezember 2023 · 18.00 Uhr

Zusatztermin am Samstag um 13 Uhr

Ort: Große Universitätsaula, Salzburg

Voraussichtliche Konzertdauer 90 Minuten. Konzerte ohne Pause.

Tickets & Infos:

Tel.: +43 650 / 517 20 30

(Mo.-Fr., 9-12 Uhr)

tickets@kinderfestspiele.com

www.kinderfestspiele.com