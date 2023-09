Mit Strauss, Rossini und Jelinek in die neue Spielzeit

Das Salzburger Landestheater startet energiegeladen und spielfreudig in die neue Saison. Sichern Sie sich 20% Rabatt für "Die Fledermaus" von Johann Strauss (Sohn) am 14. und 17. September (15.00 Uhr) sowie am Dienstag, 3. Oktober 2023 (19.30 Uhr.).

Spritzige Komödie mit doppeltem Boden: die Rückkehr der "Fledermaus"

Rudi Roubinek führt in der Paraderolle des Frosch durch die "Königin der Operette", in der die gutbürgerliche Tageswelt dem freizügigen nächtlichen Treiben gegenübergestellt wird. Regisseurin Alexandra Liedtke: "Das Besondere an dieser Operette ist, dass das Publikum mit dem Wunsch hineingeht, unterhalten zu werden und denselben Wunsch haben auch die Figuren auf der Bühne. Dieses Lebensgefühl, das hier vermittelt wird, hat natürlich ganz viel mit der Musik zu tun, die einfach mitreißt." Eben diese weltbekannten Walzer- und Polkamelodien von Johann Strauss (Sohn) bringt das Mozarteumorchester unter der Leitung von Musikdirektor Leslie Suganandarajah zum Klingen.

Gregor Bloéb inszeniert Rossinis "Der Barbier von Sevilla"

Die Opera buffa rund um Verkleidungen, Täuschungen und groteske Inszenierungen ist ein Klassiker der Komödienkunst. Der Humor der Handlung wird von der Musik unterstrichen: Als Meister des Crescendo treibt Rossini die Musik und die Handlung unaufhaltsam immer wieder zu neuen Höhepunkten im Geist der Commedia dell'arte an. Geschwindigkeit und Energie sind essenziell in Rossinis Werk. "Alles ist schnell, lebendig, spontan", so Carlo Benedetto Cimento, der sich als neuer Erster Kapellmeister dem Publikum vorstellen wird.

Nach einer viel beachteten Regiearbeit am Tiroler Landestheater inszeniert der österreichische Schauspieler Gregor Bloéb nun erstmals am Salzburger Landestheater.

Zwei Stücke von Elfriede Jelinek zu einem Abend verwoben

Mit der Verbindung von Elfriede Jelineks Stück "Wolken.Heim." und ihrem Text "Am Königsweg" wird der Erfolgskurs des Rechtspopulismus aus zwei Perspektiven untersucht: autoritäres, fremdenfeindliches Gedankengut im Weltpolitischen einerseits, und im privaten Wohnzimmer andererseits. Was sind die Ursachen, Wirkungsweisen und Gefahren der rechten Ideologie? Wie kann es sein, dass Unaussprechliches wieder sagbar, Abgeschafftes wieder verhandelbar wird?

Spielfreude, Körperlichkeit und Musik sind für Regisseur Johannes Ender zentrale Kategorien bei der Beschäftigung mit dem Werk der Literaturnobelpreisträgerin. Mit seiner Begeisterung möchte er das Jelinek'sche Feuer auch beim Publikum entfachen.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber:innen erhalten 20% Rabatt im Vorverkauf, im Onlineshop und an der Abendkasse - gültig für "Die Fledermaus" von Johann Strauss (Sohn) am Donnerstag, 14. September (19.30 Uhr), am Sonntag, 17. September 2023 (15.00 Uhr) und am 3. Oktober (19.30 Uhr).

Kontakt & Karteninfos:

Salzburger Landestheater

Kartenbüro

Theatergasse/Schwarzstraße 16

Mo. - Fr.: 10 - 17 Uhr

Sa.: 10 - 13 Uhr

Telefon: +43 662 / 87 15 12 222

service@salzburger-landestheater.at

www.salzburger-landestheater.at