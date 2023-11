"Stubenhocken" im Salzburger Freilichtmuseum

Am Samstag, den 11. November 2023 beendet das Salzburger Freilichtmuseum mit viel Musik, Gesang und Gemütlichkeit die (Sommer) Saison.

In den Stuben wird am 11. November gesungen, gekocht und musiziert.

Mit dem Stubenhocken am Samstag, 11. November 2023 schließt das Salzburger Freilichtmuseum seine Saison ab. Etwas beschaulicher, aber nicht weniger unterhaltsam geht's in den Stuben zu und her: es wird gesungen, musiziert und gekocht. Geschichten werden erzählt. Bodo Hell begeistert mit einer literarischen musikalischen Lesung der anderen Art.

Bis zum letzten Tag sind natürlich auch die Museumsbahn in Betrieb und die Krämerei geöffnet. Das Team vom "Salettl" verwöhnt die Gäste noch einmal mit besonderen Schmankerln zum Saisonabschluss.

Von Haus zu Haus wandern, eintreten, Platz nehmen und vor allem: das Salzburger Freilichtmuseum noch einmal genießen.

Kontakt & Infos:

Salzburger Freilichtmuseum

Hasenweg 1

5084 Großgmain

Tel.: +43 662 / 850011-0

E-Mail: salzburger@freilichtmuseum.com

www.freilichtmuseum.com

SN-Card-Vorteil:

Bei Vorlage der SN-Card erhalten Sie den Eintritt zum halben Preis (Aktion nur gültig am 11. November und max. 2 Tickets pro SN-Card).