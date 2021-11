Besuchen Sie die "Ellen Harvey. The Disappointed Tourist" ab 23. Oktober und "Out of the Box: Gordon Matta-Clark" ab 13. November.

Das Museum der Moderne Salzburg liegt hoch über den Dächern der Salzburger Altstadt auf dem Mönchsberg. Auf insgesamt vier Ebenen werden internationale Kunstschätze aus dem 20. und 21. Jahrhundert in stilvollem Rahmen präsentiert. Moderne Kunst in prominenter Lage

Das Museum der Moderne Salzburg hat in den vergangenen Jahren künstlerische Maßstäbe gesetzt. Auf einer Fläche von 2.300 Quadratmetern werden zeitgenössische und moderne Kunstexponate internationalen Formats sowie Werke aus der eigenen Sammlung in Wechselausstelllungen gezeigt. Dabei begeistert die einzigartige Ausstellungsfläche im puristischen Stil Besucher aus der ganzen Welt. SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten bei Vorlage des Gutscheines einen 1 + 1 gratis Eintritt-Vorteil. Gültig bis 31.12.2021. Hier Gutschein downloaden Infos & Kontakt:

Museum der Moderne Salzburg

Mönchsberg 32

5020 Salzburg

www.museumdermoderne.at Über die SN-Card SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten.