Museums-Kirtag im Freilichtmuseum

Unbeschwerte Kirtagsfreude, ausgelassene Stimmung und fröhliche Atmosphäre am Museums-Kirtag im Salzburger Freilichtmuseum am 6. und 7. Oktober. Seien Sie dabei und erhalten Sie als SN-Card-Inhaber einen freien Eintritt!

Abseits von Alltagshektik, Autoverkehr und Hightech-Angeboten bietet das schöne Ambiente des Freilichtmuseums mit Ringelspiel, Schiffschaukeln, Ufo Jet, Kinderkarussell sowie Wurf- und Schießbuden einen wunderbaren Rahmen für gute Laune.



Puppentheater, Drehorgel, Lebkuchenherzen

Das Puppentheater "Sindri" und die Drehorgelspielerin mit dem frechen Raben Valentin dürfen ebenso wenig fehlen wie gebrannte Mandeln, Lebkuchenherzen, Schaumrollen, türkischer Honig und andere Kirtags-Schmankerl. Am Samstag gastiert zusätzlich der Mitmachzirkus AZEBU mit Hochrad, Hochseil und Pedalos: Alle Interessierten sind eingeladen ihr Können zu erproben. An beiden Tagen finden wieder zahlreiche Handwerksvorführungen statt, und die Museumsbahn ist ganztägig mit zwei Zuggarnituren in Betrieb.



PROGRAMM:

Samstag, 6.10.:

09-17 Uhr: Museumsbahn in Betrieb

10-17 Uhr: Kirtagsvergnügen und Handwerksvorführungen

10-17 Uhr: Circus AZEBU: Zirkus zum Mitmachen

14 Uhr: Puppentheater "Sindri": Kasperl und die Großminimutti

Sonntag, 7.10.:

09-17 Uhr: Museumsbahn in Betrieb

10-17 Uhr: Kirtagsvergnügen und Handwerksvorführungen

11 Uhr, 14 Uhr: Puppentheater "Sindri": Kasperl und die Großminimutti

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten beim Museums-Kirtag am Samstag und Sonntag, 6. und 7. Oktober 2018, einen freien Eintritt ins Salzburger Freilichtmuseum in Großgmain (regulärer Eintrittspreis 11 Euro).

Gültig für 1 Person pro SN-Card. Geöffnet von 9 bis 18 Uhr.

Infos:

Salzburger Freilichtmuseum,

Hasenweg 1

5084 Großgmain

Tel.: +43 662 / 850011 0

www.freilichtmuseum.com

