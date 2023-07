Musik im Stadl 2023

Herzlich willkommen zur 24. Auflage der Veranstaltungsreihe "Musik im Stadl". Im urigen Stadl des Gasthofs Zistelalm auf dem Gaisberg finden heuer wieder zwei musikalisch anspruchsvolle Konzerte am 2. & 3. August statt!

Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit dem großartigen Jazzensemble - Lokalmatadore quasi - deren 40jähriges Jubiläum feiern dürfen. Dieses Mal präsentiert die LBB sich mit der Sängerin Anna Buchegger aus Abtenau, die schon bei der großen ORF-Talenteshow Starmania ihre Klasse beweisen konnte.

Ein Ensemble rund um David Pennetzdorfer, der für uns ein Programm aus kammermusikalischen Kostbarkeiten zusammengestellt hat, gestaltet den zweiten Abend auf der Zistelalm.

• Mittwoch, 2. August 2023 - 20 Uhr: Best of 40 Years of Lungau Big Band featuring Anna Buchegger (voc) aus Abtenau, bekannt aus der großen ORF-Talenteshow Starmania. Erleben Sie das großartige Jazzensemble!

• Donnerstag, 3. August 2023 - 20 Uhr: Kammermusikensemble mit Mitgliedern der Wiener Philharmoniker und deren Orchsterakademie.



SN-Card-Vorteil:

Die SN-Card-Ermäßigung für beide Veranstaltungen beträgt je 5 Euro (um nur 33 Euro statt um 38 Euro).

Kartenreservierungen:

Per Mail: office@kulturinkoppl.at oder unter der Nummer +43 650 / 98 05 769.

Veranstalter: Verein Kultur in Koppl

Mehr Infos: https://www.kulturinkoppl.at/musik-im-stadl/