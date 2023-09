"Der König der Löwen" in Salzburg

Die magische Musik von Sir Elton John und Hans Zimmer zusammen in einem einzigartigen Konzerterlebnis, mit Orchester, Solisten, Chor und Leinwand Animationen, das berührt und begeistert! Das ist "Der König der Löwen - The Music live in Concert" - live zu sehen am Dienstag, 13. Februar 2024 in der Salzburgarena.

Der Oscar prämierte Soundtrack von Filmmusiklegende Hans Zimmer prägt nun schon seit 29 Jahren den weltweiten Erfolg des Zeichentrickfilms "Der König der Löwen": Afrikanische Rhythmen und Klänge, gepaart mit monumentalen, epischen Melodien. Hinzu kommen die ergreifenden Hits von Sir Elton John: "Hakuna Matata", "Circle of Life" und "Can You Feel the Love Tonight" bleiben nicht nur Fans im Ohr, sondern jedem, der diesen Film einmal gesehen hat. Mit kaum einem anderen Film-Soundtrack verbinden ganze Generationen so viele persönliche Emotionen und Erinnerungen wie mit Disneys "König der Löwen". Der König der Löwen - The Music Live in Concert

Dienstag, 13.02.2024

20.00 Uhr

Salzburgarena | Am Messezentrum 1, 5020 Salzburg

Mehr Infos:www.cofo.at SN-Card-Vorteil:

Sie erhalten mit Ihrer SN-Card 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf. Karten erhältlich bei allen oeticket-Verkaufsstellen, Raiffeisenkassen und online hier